Самый невезучий боец UFC из Казахстана получил преимущество перед новым соперником

Британский эксперт в сфере единоборств Бен Смит прокомментировал корреспонденту Vesti.kz предстоящую схватку казахстанца Жалгаса Жумагулова (14-8) с бразильцем Фелипе Буньесом. Специалист отметил сильные стороны бойцов и назвал победителя поединка.

Противостояние запланировано на 17 июня в США. При этом изначально казахстанец должен был подраться с американцем Нэйтом Манессом, но тот получил травму и его заменил бразилец Рафаэль Эстевам. Однако последний не смог сделать вес и бой отменили. На этом фоне нидерландский эксперт в мире ММА Марсель Дорф назвал Жумагулова "самым невезучим парнем в UFC".

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"Третий соперник Жумагулова выглядит скромнее предыдущих. Такое ощущение, что уже не было выбора. Буньес - малоизвестный боец, который имеет хорошие навыки в партере. Он выше казахстанца на семь сантиметров, что также добавляет преимущества. Однако в остальном Жумагулов выглядит предпочтительнее. Послужной список, опыт боев на высоком уровне - на стороне казахстанца. Он является фаворитом и, скорее всего, должен побеждать в своем последнем бою в UFC", - отметил Смит.

На данный момент Жумагулов провел в UFC шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений. У казахстанца остался один поединок по контракту с американским промоушеном.

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