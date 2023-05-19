Чудом попал в UFC и назвал алматинцев российскими фанатами. Кто новый соперник Жумагулова?

С третьей попытки казахстанский боец Жалгас Жумагулов (14-8) постарается провести свой последний бой в UFC. Две предыдущие возможности не увенчались успехом, так как оба назначенных соперника 34-летнего файтера не смогли выступить на турнире по разным причинам.

Теперь Жумагулов выступит на турнире 18 июня, который состоится в Лас-Вегасе (Невада, США). В соперники ему достался 33-летний бразилец Фелипе Бунес (13-6). Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом бойце подробнее.

Бунес подписал контракт с UFC в роли чемпиона американской лиги Legacy Fighting Alliance (LFA). В январе этого года бразилец победил японца Юму Хориучи (9-5) техническим нокаутом в первом раунде, а бились они за вакантный пояс LFA в наилегчайшем весе. Теперь, не проведя ни одной защиты титула, Фелипе перешел в UFC.

На счету Бунеса 13 побед при шести поражениях. Чаще он выигрывал приемами (8), дважды побеждал нокаутами и решениями, а еще один раз - дисквалификацией соперника. Что касается неудачно сложившихся боев, то четырежды он проиграл решением, а еще в двух случаях попался на сабмишен.

В лиге LFA в течение 11 месяцев он провел всего три боя, одержав две победы при одном поражении. И этого всего хватило, чтобы стать там чемпионом. Сначала он проиграл экс-бойцу UFC Жуссьеру Формиге, а затем одержал победы раздельным решением и нокаутом. Текущая серия - две победы кряду.

Для Жумагулова этот бой - отличный шанс покинуть UFC на победной мажорной ноте. У Бунеса хватает пробелов, что было отчетливо видно во времена его выступлений в Absolute Championship Akhmat (ACA). В российском промоушене он бился в 2018-2021-х годах, и за это время одержал две победы при трех поражениях.

Причем именно в АСА у Бунеса была серия из трех проигрышей подряд. Последнее из них случилось на турнире АСА 105 в Алматы, который состоялся в марте 2020 года. Тогда бразилец единогласным решением судей проиграл россиянину. В тот же вечер в клетке бились Арман Оспанов Артем Резников и еще ряд казахстанских бойцов. Но Фелипе был у них на "разогреве", выступая в прелимах.

По итогам турнира в Алматы бразилец был недоволен судейством, дошло даже до скандального заявления в соцсетях. Любопытно, но боец назвал находившихся на трибунах зрителей "российскими болельщиками":

Я очень доволен своим выступлением в поединке, хотя мне и не удалось финишировать. Но я думаю, что было ясно, что я победил, настолько, что вся арена освистала результат. Я очень благодарен ACA за предоставленные возможности, но неприемлемо, что на таком большом мероприятии происходит подобное. Мой менеджер уже связался с организацией, чтобы официально обжаловать результат, я надеюсь, что добрая воля возобладает и эта ошибка будет исправлена. Спасибо всем за поддержку, особенно российским болельщикам, которые выражали свое мнение на арене, а также в социальных сетях. Я готов к следующему.

На фото выше Бунес находится в одном из пятизвездочных отелей Алматы. С учетом того, что оттуда боец выложил сразу два похожих снимка, ему эта поездка понравилась.

Подписав контракт с лучшей лигой мира, Фелипе заявил: "Верьте в свои мечты! Имейте веру, но не лежите на диване, ожидая, когда появится возможность. Окружите себя людьми с теми же целями, что и вы, и работайте упорно каждый день".

За последние три года Жумагулов столкнулся в UFC с очень сильной оппозицией, и большинству из соперников оказал достойное сопротивление. Бунес ничем особенным не выделяется, а также на нем будет сказываться давление дебютанта большой лиги. Поэтому у Жалгаса есть отличный шанс продемонстрировать свою лучшую форму в предстоящем поединке.

Напомним, что на счету Жумагулова, дебютировавшего в UFC летом 2020 года, одна победа при пяти поражениях в промоушене. Бой с Бунесом станет последним по истекающему контракту казахстанца с организацией.

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