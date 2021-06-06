Розенструйк досрочно разгромил Сакаи на UFC Вегас 28

В ночь на 6 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 28. В главном событии встретились тяжеловесы Жаирзиньо Розенструйк (Суринам) и Аугусто Сакаи (Бразилия), пишет "Чемпионат".

Бой завершился победой Розенструйка за секунду до конца первого раунда после технического нокаута.

Суринамец провел первый поединок после поражения от французского бойца Сириля Гана. Сакаи вышел в октагон впервые после досрочного поражения от Алистара Оверима.

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