Российский чемпион прошел взвешивание перед первой защитой титула в UFC

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В его основном карде выступит чемпион лиги в легчайшем весе Петр Ян из России, который будет защищать титул от посягательств американца ямайского происхождения Алджэмейна Стерлинга, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бойцы прошли обязательную процедуру взвешивания. Ян на весах показал 61,2 килограмма, а Стерлинг - 61.

Ян выиграл титул летом прошлого года на турнире UFC 251 в Абу-Даби (ОАЭ), когда техническим нокаутом победил бразильца Жозе Алду.

В главном событии шоу выступит чемпион промоушена в полутяжелом весе поляк Ян Блахович и чемпион UFC в среднем весе новозеландец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья.

Титульные бои начнутся ориентировочно в 10:00 (7 марта, в воскресенье). Прямую трансляцию предварительного и главного кардов можно будет посмотреть на телеканале UFC ТВ.