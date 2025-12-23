Российский боец сделал заявление об уходе из UFC и назвал причину

Российский боец ММА Ринат Фахретдинов (25-2-1) прокомментировал своё расставание с UFC, объяснив, почему он больше не числится в ростере организации, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Выступающий в полусреднем весе Фахретдинов (25-2-1) подтвердил информацию о завершении сотрудничества с сильнейшей лигой мира, подчеркнув, что речь идёт не об увольнении, а об истечении контракта.

"Всех приветствую! Да, информация достоверная, но есть одна помарочка. Нас никто не увольнял, у нас просто закончился контракт. И там по определённым причинам его не продлили. Есть маленькие нюансы, которые я не могу рассказать. Для этого нужно целый подкаст записать, чтобы рассказать все детали. Ничего страшного не произошло. Предложение (по контракту от других лиг) уже есть, причём с другими гонорарами. Будем думать, смотреть. Ни в коем случае не переживаем, мы достойно там дрались. Поверьте мне, мы ещё не всё сказали там, конечно. Мы много кому крови попили бы. Но, видимо, это тоже кому-то мешало", — сказал Фахретдинов.

Ранее стало известно, что российский спортсмен больше не входит в актуальный ростер UFC. Отметим, что Ринат Фахретдинов стал первым представителем татарского народа, выступавшим в UFC.

Россиянин дрался в полусреднем дивизионе, где второе место в рейтинге занимает непобеждённый казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0).

