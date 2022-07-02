Рэпер Дрейк поставил миллион долларов на чемпиона UFC

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Новости спорта MMA UFC
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Популярный канадский рэпер Дрейк поставил миллион долларов на победу чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньеи.

Новозеландец в ночь со 2 на 3 июля проведет поединок с претендентом Джаредом Каннонье. Бой пройдет на UFC 276 и будет главным событием.

"Братан, знаешь, я поставил на тебя миллион. Это будет легкий миллион. Легкие деньги. Прибыль от инвестиций - ключ к успеху", - сказал Дрейк во время видеозвонка с чемпионом.

Отметим, что рэпер не в первый раз делает ставку на спорт. Ранее он ставил 300 тысяч канадских долларов (примерно 230 тысяч долларов) на победу пилота "Феррари" Шарля Леклера на Гран-при Испании, но проиграл. Победителем этапа в Барселоне был Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

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