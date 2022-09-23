Раскрыты планы UFC на бой между Чимаевым и Рахмоновым

Новости спорта MMA UFC
Вчера 13:01
©instagram.com/shavkat_rakhmonov94

Казахстанский боец Top Dog Адилжан "Адос" Сандибеков в интервью "РБ Спорт" отметил, что UFC в ближайшее время не будет устраивать поединок шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева и казахстанца Шавката Рахмонова. По словам Адоса, организация сначала подогреет интерес к этому бою.

"Бой между Чимаевым и Рахмоновым получился бы ярким и красочным. Но мне кажется, что UFC пока не сведет этих бойцов, а будет оттягивать как можно дольше, подогревая интерес. Думаю, еще как минимум год они не встретятся. Вполне возможно, этот бой будет уже титульным", - сказал Сандибеков.

На счету Рахмонова 16 досрочных побед в 16 боях по правилам ММА. У Чимаева 11 досрочных побед в 12 боях.

Напомним, что оба выступают в полусреднем весе UFC, Чимаев в этом дивизионе занимает третье место, а Рахмонов - 11-е.

В последнем бою UFC, 25 июня, Шавкат во втором раунде задушил американца Нила Мэгни, а Хамзат 10 сентября в первом раунде одолел другого американца Кевина Холланда.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Чимаев Хамзат

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