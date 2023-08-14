Раскрыт уровень следующего соперника Алмабаева после победного дебюта в UFC

Обозреватель MMA Пранав Пандей поделился с корреспондентом Vesti.kz своими впечатлениями о перспективах казахстанского бойца Асу Алмабаева в UFC. Также эксперт высоко оценил его действия в победном бою с Оде Осборном из Ямайки.

Дебютный бой в UFC Алмабаев провел против состоялся 6 августа в рамках турнира UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США). Казахстанец победил Осборна сабмишеном во втором раунде.

"Убедительно и без всяких вопросов. Однако уровень оппозиции был не самым высоким. Возможно, мы видим второго Шавката. Все будет ясно после нескольких боев в UFC. Если казахстанский новобранец продолжит свою убедительную серию, то можно говорить о перспективах. Сейчас могу сказать, что в бою с Осборном он хорошо реализовал свои сильные стороны. Это и принесло победу.

С другой стороны говорить о бое с топовыми бойцами еще рано. Ему не дадут встречу с рейтинговым бойцом. Необходимо еще пара испытаний гейткиперами", - отметил Пандей.

После боя Алмабаева сравнили с его соотечественником Шавкатом Рахмоновым и раскрыли сроки его следующего поединка в UFC.

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