Рахмонову предрекли поражение в следующем бою в UFC

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Обозреватель портала givemesport.com Мэтью Филлипс в интервью корреспонденту Vesti.kz призвал "не хоронить" американца Джеффа Нила (15-4) в бою против казахстанца Шавката Рахмонова (16-0). Он объяснил, в чем заключается главная особенность бойца из США.

В ночьна 5 марта на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдет турнир UFC 285, в основном карде которого Рахмонов встретится с Нилом.

"Удивительно, как быстро Нил стал персоной нон-грата. Не так давно он считался одной из восходящих звезд UFC. Все помнят, когда он был хедлайнером Fight Night со Стивеном Томпсоном. Нил неплохо зарекомендовал себя в "клетке", но у него была неприятная ситуация с вождением в нетрезвом виде. После этого бойца начали списывать со счетов. Однако я считаю, что сейчас Нил выглядит великолепно. Он способен остановить Шавката. Фаворита в этой битве не будет", - отметил Филлипс.

В рейтинге полусредневесов UFC Нил занимает седьмое место, Рахмонов - девятое. При этом, по мнению болельщиков, казахстанец является явным фаворитом противостояния.

Шавкат Рахмонов сделал громкое заявление о досрочной победе накануне топового боя в UFC

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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