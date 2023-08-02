Рахмонову предложили новых соперников после отмены боя в UFC

Американский журналист Джек Маккаферри прокомментировал корреспонденту Vesti.kz отмену боя казахстанца Шавката Рахмонова (17-0) против Кэлвина Гастелума (18-8). В ходе беседы эксперт предложил ему новых соперников.

Поединок был намечен на 16 сентября в Лас-Вегасе (США), но накануне сам Гастелум сообщил об отмене из-за полученной травмы. При этом есть вероятность того, что бой все же состоится, но 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

"Я говорил, что переход в весовую категорию ниже будет непростым испытанием для Гастелума. В итоге это подозрение оправдалось. В таком случае видится смысл в проведении боя Рахмонова против Белала Мухаммада или Камару Усмана. Еще один классный соперник - Стивен Томпсон. Однако последний уже не раз отказывался. Непростая ситуация для казахстанского бойца", - отметил Маккаферри.

Свой последний бой казахстанец провел в марте, когда в третьем раунде финишировал Джеффа Нила из США (удушение сзади в стойке). Гастелум же в апреле единогласным решением судей победил соотечественника Криса Кертиса.

На счету Рахмонова пять боев в UFC, которые он выиграл досрочно.

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