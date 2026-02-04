Рахмонову "пообещали" топового соперника после возвращения в октагон UFC

Экс-боец UFC и России Альберт Туменов высказался о будущем казахстанского файтера полусреднего веса Шавката Рахмонова (19-0) в американском промоушене, передают Vesti.kz.

Напомним, совсем недавно у казахстанца случился рецидив травмы колена из-за чего его возвращение в октагон отложено на неопределенный срок. Накануне UFC исключил спортсмена из рейтинга полусреднего дивизиона.

"Рахмонов год не дрался, ещё год не подерется, поэтому его исключили из рейтингов. Но после возвращения ему сразу дадут соперника из топ‑10 или даже из топ‑5. Он был одним из претендентов. Ничего страшного. Сейчас главное — восстановиться. Желаю ему удачи, чтобы у него все получилось, чтобы он вернулся в бои", - цитирует слова Туменова "Матч ТВ".

Последний поединок в UFC Рахмонов провёл 7 декабря 2024 года, встретившись с ирландцем Иэном Гэрри (17-1, 15-0 на момент боя), и одержал победу решением судей. По ходу встречи казахстанец получил травму, из-за которой был вынужден полностью пропустить 2025 год. Его возвращение ожидалось в начале 2026-го, однако очередное повреждение скорректировало эти планы — по информации инсайдеров, процесс восстановления может занять от девяти до десяти месяцев.

