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Рахмонову подобрали нового соперника в UFC: экс-чемпион из России

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Рахмонову подобрали нового соперника в UFC: экс-чемпион из России ©UFC

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников предложил устроить поединок между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (19-0) и дагестанским файтером Исламом Махачевым (27-1) в UFC, передают Vesti.kz.

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Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников предложил устроить поединок между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (19-0) и дагестанским файтером Исламом Махачевым (27-1) в UFC, передают Vesti.kz.

По мнению Сидельникова, этот бой был бы конкурентным и имеет смысл на фоне перехода его соотечественника в полусреднюю весовую категорию.

"Бой Ислама Махачева и Шавката Рахмонова был бы шикарным. Рахмонов - очень интересный боец, который умеет бить, бороться. Хотя Казахстан - это дружеская страна, рядом находится. Мы за Шавката топим. Но со спортивной точки зрения невероятный бой, не могу назвать фаворита", - цитирует слова Кирилла MMA.metaratings.ru.


Напомним, что дагестанец решил оставить чемпионский пояс легкого дивизиона, чтобы побороться за новый титул в полусреднем весе. Его соперником должен стать новоиспеченный чемпион из Австралии - Джек Делла Маддлена (18-2). Разработку боя уже подтвердил глава лиги - Дана Уайт.

Рахмонов, в свою очередь, несмотря на длительное лечение ввиду травмы, продолжает оставаться одним из главных кандидатов на "титульник" в дивизионе.

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