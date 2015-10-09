Боксеры Казахстана узнали первых соперников на престижном турнире Европы

В Эйндховене (Нидерланды) состоялась жеребеьевка одного из самых престижных международного боксерского турнира на европейском континенте - Eindhoven Box Cup, на котором выступит и сборная Казахстана, передают Vesti.kz.

Всего Казахстан делегировал на турнир десять боксеров, в том числе призеров и победителей чемпионатов мира.

По итогам жеребьевки казахстанским боксерами на старте турнира попали следующие соперники:

50 кг. Даниял Сабит (Казахстан) - Максим Рудик (Украина);

55 кг. Махмуд Сабырхан (Казахстан) - Максим Зименко (Украина);

60 кг. Ерхан Турдан (Казахстан) - Расул Гулиев (Украина);

65 кг. Ертуган Зейнуллинов (Казахстан) - Хилаль Салех (Швеция);

70 кг. Абылайхан Жусупов (Казахстан) - Александр Трофимчук (Литва);

75 кг. Сабыржан Аккалыков (Казахстан) - Орландо Холли-Сотоми (Уэльс);

80 кг. Ерасыл Жакпеков (Казахстан) - Иво Пеллебур (Нидерланды);

85 кг. Даулет Тулемисов (Казахстан) - Валерий Вальтер (Германия) / Идрис Леганас (Бельгия);

90 кг. Сагындык Тогамбай (Казахстан) - Дакай Альбон (Босния и Герцеговина);

90+ кг. Нурлан Сапарбай (Казахстан) - Мервель Бинда (Германия).

В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из 30 стран мира, включая участников Олимпиад, победителей и призеров чемпионатов мира.

Поединки пройдут с 6 по 9 июня.

Eindhoven Box Cup считается одним из самых престижных в Европе. Для казахстанских боксеров турнирв Эйндховене это не только возможность повысить мастерство и опыт, но и важный этап подготовки к следующими крупными соревнованиями, включая Олимпийские игры.