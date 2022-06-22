Рахмонова спросили о тяжелом моменте в карьере

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов в интервью Sport24 рассказал, как побывал в нокдауне в поединке с Фаридуном Одиловым из Таджикистана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой состоялся 12 мая 2018 года в Астане и завершился победой казахстанца, завоевавшего титул чемпиона KZMMAF в полусреднем весе.

У Шавката поинтересовались: "Нокдаун в том поединке был самым тяжелым моментом в карьере?" На что он ответил так:

"Не скажу, что мне было тяжело, просто один удар пропустил, насчет этого люди так думают. Но я собрался, слабость свою никогда не показывал в боях. Если бы я слабость показал тогда, судья бы остановил бой. А он в третьем раунде начал слабость показывать. Убегать, коленом я ему по корпусу пробил, он начал убегать... Судья смотрел и остановил. Я хотел добить его просто, в душе было неспокойно мне, что я так оставил. Все равно хочется, если кто-то ударил тебя, больше ответа дать".

Напомним, Рахмонов ближайший бой в UFC проведет против американца Нила Мэгни 26 июня в Лас-Вегасе (Невада, США). Поединок состоится в рамках турнира UFC Vegas 57.