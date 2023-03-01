Рахмонов поставил точку в вопросах про бой с Чимаевым

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 16:38
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Казахстанский боец полусреднего веса Шавкат Рахмонов (16-0) в интервью Sport24 высказался о противостоянии с Хамзатом Чимаевым . С Чимаевым у Рахмонова некоторое время назад наметился заочный конфликт. Предполагаемый бой между ними мог стать одним из самых ожидаемых противостояний в UFC.

- В каждом интервью тебя спрашивают про Хамзата Чимаева. Есть такое, что немного надоели эти вопросы?

- Конечно, надоедает одно и то же. Мне без разницы, с кем драться, если это не мой близкий человек. UFC сами предлагают. Может быть, встретимся, может быть, нет. Время покажет, ничего не могу сказать. А так, никого и ничего не боюсь.

- Есть ощущение, что весь мир хочет этого боя, поэтому так часто спрашивают об этом?

- Да, хотят, конечно. Фанатам интересно, потому что он непобежденный, я непобежденный, нас сравнивают. Люди хотят видеть этот бой. Посмотрим, время покажет.

Напомним, что 5 марта Рахмонов в рамках турнира UFC 285 проведет бой с американцем Джеффом Нилом.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Чимаев Хамзат

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