Работающий с казахстанским менеджером российский боец UFC объявил о поединке за чемпионский титул

Российский боец UFC Петр Ян проведет осенью титульный поединок. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Его соперником будет американец Алджамейн Стерлинг.

"Подписано соглашение о бое на UFC 267. Пора вернуть то, что принадлежит мне. На этот раз никаких игр с моей добычей! Бой состоится 30 октября в Абу-Даби", - написал он.

Напомним, что первый поединок бойцов состоялся 6 марта 2021 года. Тогда Ян провалил свою первую защиту титула в легчайшем весе против Стерлинга на UFC 259, заработав дисквалификацию за удар коленом в голову лежачего соперника. В итоге пояс перешел американцу.

Интересы Яна представляет казахстанский менеджер Саят Абдрахманов.

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