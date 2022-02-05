Прямая трансляция третьего боя Шавката Рахмонова в UFC

Утром в воскресенье, 6 февраля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдет турнир UFC Fight Night 200 (UFC Vegas 47), в рамках которого свой третий бой в промоушне проведет казахстанский боец-средневес Шавкат Рахмонов (14-0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником будет гайанец Карлстон Харрис (17-4), на счету которого, как и у Рахмонова, два победных выступления в UFC. Их поединок состоится в рамках основного карда, начало трансляции в 06:00 по времени Нур-Султана.

Это случится впервые? Прогноз Vesti.kz на третий бой Рахмонова в UFC

Главным событием турнира станет пятираундовый бой в среднем весе между Джеком Херманссоном из Швеции и Шоном Стриклэндом из США. Всего в рамках шоу запланировано 13 поединков.

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