Прямая трансляция боя Фергюсон - Оливейра на UFC 256

Утром 13 декабря в Лас-Вегасе (США, штат Невада) пройдет турнир UFC 256, в со-главном событии которого выступят американский боец Тони Фергюсон (25-4) и бразилец Чарльз Оливейра (29-8-1).

Основной кард

Дейвесон Фигейредо (20-1) - Брэндон Морено (18-5-1).

Бой за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе

Тони Фергюсон (25-4) - Чарльз Оливейра (29-8)

Маккензи Дерн (9-1) - Вирна Жандироба (16-1)

Кевин Холланд (20-5) - Роналдо Соуза (26-8)

Джуниор дос Сантос (21-8) - Сирил Гейн (6-0)

Предварительный кард

Каб Суонсон (26-11) - Даниэль Пинеда (27-13)

Ренато Карнейро (14-3-1) - Рафаэль Физиев (8-1)

Билли Куарантильо (15-2) - Гэвин Такер (12-1)

Тиша Торрес (11-5) - Сэм Хьюз (5-1)

Чейз Хупер (9-1-1) - Питер Барретт (11-4)