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Прямая трансляция боев Шавката Рахмонова и Сергея Морозова в UFC

Прямая трансляция боев Шавката Рахмонова и Сергея Морозова в UFC
©UFC

В воскресенье, 26 июня, в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдет турнир UFC Vegas 57 с участием двух казахстанских бойцов - Шавката Рахмонова (15-0) и Сергея Морозова (17-5), сообщают Vesti.kz.

Рахмонов проведет бой в основном карде против американца Нила Мэгни (26-8). Морозов в предварительном карде подерется с бразильцем Раулианом Пайвой (21-4).

Бой Морозова будет четвертым по счету в рамках данного ивента и ориентировочно начнется в 06:30 по времени Нур-Султана. Следом, примерно в 07:00, казахский файтер из Китая Сайран Нурданбек (37-10) встретится с Ти Джеем Брауном (16-8) из США.

Эти поединки можно будет увидеть по платной подписке на UFC Fight Pass.

Бой Рахмонова и Мэгни станет соглавным событием вечера и начнется ориентировочно в 10:00 по столичному времени.

Бой Рахмонова можно будет посмотреть на телеканалах Setanta Sports 1 и "Матч ТВ", а также по подписке UFC Fight Pass.

Отметим, что подписка на сервис UFC Fight Pass теперь возможна со скидкой 90 процентов. Подключайте подписку на месяц по промокоду ALGA1. Активация скидки доступна только через браузер.

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Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова:

И Сергея Морозова:

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Морозов Сергей

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