Прямая трансляция боев Шавката Рахмонова и Сергея Морозова в UFC

В воскресенье, 26 июня, в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдет турнир UFC Vegas 57 с участием двух казахстанских бойцов - Шавката Рахмонова (15-0) и Сергея Морозова (17-5), сообщают Vesti.kz.

Рахмонов проведет бой в основном карде против американца Нила Мэгни (26-8). Морозов в предварительном карде подерется с бразильцем Раулианом Пайвой (21-4).

Бой Морозова будет четвертым по счету в рамках данного ивента и ориентировочно начнется в 06:30 по времени Нур-Султана. Следом, примерно в 07:00, казахский файтер из Китая Сайран Нурданбек (37-10) встретится с Ти Джеем Брауном (16-8) из США.

Эти поединки можно будет увидеть по платной подписке на UFC Fight Pass.

Бой Рахмонова и Мэгни станет соглавным событием вечера и начнется ориентировочно в 10:00 по столичному времени.

Бой Рахмонова можно будет посмотреть на телеканалах Setanta Sports 1 и "Матч ТВ", а также по подписке UFC Fight Pass.

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Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова:



И Сергея Морозова:

