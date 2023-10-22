"Просто немыслимо". Вскрылись подробности безупречной карьеры Ислама Махачева

Интересная статистика появилась о карьере Ислама Махачева в UFC. Россиянин нокаутировал австралийца Александра Волкановски в главном событии UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.
"Просто немыслимо, как мало ущерба Ислам Махачев пропустил за 15 боев в UFC.
В 12 из этих 15 боев он пропустил меньше 5 значимых ударов за бой, еще в одном - пропустил 6 (с Мойзесом), и еще в одном - 7 (с Оливейрой).
Только в первом бою с Волкановски он отклонился от своего среднего показателя и пропустил 37 ударов в голову.
Почти идеальная, безукоризненная карьера в UFC:
- 15 боев;
- 14 побед, 9 досрочных;
- выиграл 30 раундов из 34;
- в 14 из 15 боев не пропускал больше 5-7 ударов в голову", - пишет телеграм-канал "Ночь в клетке".
Первый поединок Махачева и Волкановски прошел 11 февраля 2023 года на UFC 284 в Перте (Австралия), россиянин выиграл единогласным решением судей по итогам пяти раундов.
Назван следующий соперник Махачева после победы нокаутом над Волкановски
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