"Просто немыслимо". Вскрылись подробности безупречной карьеры Ислама Махачева

Интересная статистика появилась о карьере Ислама Махачева в UFC. Россиянин нокаутировал австралийца Александра Волкановски в главном событии UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

"Просто немыслимо, как мало ущерба Ислам Махачев пропустил за 15 боев в UFC.

В 12 из этих 15 боев он пропустил меньше 5 значимых ударов за бой, еще в одном - пропустил 6 (с Мойзесом), и еще в одном - 7 (с Оливейрой).

Только в первом бою с Волкановски он отклонился от своего среднего показателя и пропустил 37 ударов в голову.

Почти идеальная, безукоризненная карьера в UFC:

- 15 боев;

- 14 побед, 9 досрочных;

- выиграл 30 раундов из 34;

- в 14 из 15 боев не пропускал больше 5-7 ударов в голову", - пишет телеграм-канал "Ночь в клетке".