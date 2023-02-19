"Пришло время Абу-Даби". Махачев и Волкановски договорились о реванше. Видео

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев договорился о реванше с австралийским чемпионом полулегкого дивизиона Алексом Волкановски, передает корреспондент Vesti.kz.

В главном событии турнира UFC 284, который состоялся в Перте (Австралия) в прошлые выходные, Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Для Волкановски это первое поражение в промоушене. Ислам же продлил свою победную серию до 12 поединков.

Волкановски выложил видео на своем YouTube-канале, куда попал фрагмент разговора с российским бойцом и его командой.

"Сделаем это снова?" - обратился Волкановски к Махачеву.

Ислам ответил: "Конечно".

Волкановски: "Может быть, в Абу-Даби. Ты заслуживаешь боя там, моя очередь быть освистанным".

Спустя некоторое время Волкановски вновь спросил о бое, когда фотографировался с командой Махачева: "Будет ли реванш?".

Ислам: "Да, почему нет?".

Менеджер Махачева: "Пришло время для Абу-Даби".

Волкановски: "Да, это будет справедливо".