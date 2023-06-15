Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC
Комментарии

"Прическа прибавит внимания". Жумагулов - о новом имидже, сопернике, критике и будущем в UFC

"Прическа прибавит внимания". Жумагулов - о новом имидже, сопернике, критике и будущем в UFC
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов дал интервью MMA.Metaratings.ru. В ходе беседы он ответил на многие вопросы, в том числе - почему не видит себя в качестве тренера, сообщают Vesti.kz.

Жумагулов ближайший поединок в UFC проведет 17 июня. Его соперником выступит бразилец Фелипе Бунес.

- Жалгас, вы находитесь в США с момента, как у вас отменился последний поединок?

- Нет, я здесь нахожусь примерно пять месяцев. Я приехал сюда на подготовку, за три месяца до предыдущего боя. После того, как поединок сорвался, решил остаться здесь.

- Насколько вам знаком или стилистически удобен Фелипе Бунес Сильва, с которым вам назначен бой на ближайшем турнире?

- Для меня он очень удобный. Я не считаю его проходным бойцом. Сильный пацан. Думаю, что он сильнее даже предыдущего соперника (Чарльза Джонсона). Он дрался в ACA, был чемпионом LFA. Рослый боец, а такие мне всегда были удобны.

- В одном из интервью вы говорили, что сменили имидж, чтобы быть похожим на Пэдди Пимблетта и получить симпатии судей. В этом было больше иронии или в UFC частенько судьи судят по внешности?

- На самом деле я не пытался подражать Пимблетту этой прической. Просто я долго нахожусь в Америке и тут попался такой барбер. Они стригут по-другому, а я оброс. Конечно, я это обернул в шутку. Зачем мне надеяться на судей? Я настраиваюсь победить их и моего соперника. Буквально все знают, что я выиграл все последние бои. Считаю, что я проиграл только Манелю Капе, а остальные поединки выиграл. Я не был проигравшим.

- Если дело дойдет до третьего раунда, пойдете ли вы в решающую рубку, устроив настоящий штурм?

- Сделаю все возможное. Чего сейчас кричать об этом? Бой все покажет. Честно, я настроен на этот раз победить его и судей.

- В тяжелый период вас больше поддерживали или критиковали?

- По-разному, кто-то поддерживал, кто-то критиковал.

- После истечения контракта с UFC вы себя видите в другой лиге или именно в американском промоушене будет поставлена финальная точка?

- По контракту у меня остался последний бой. Я хочу закрепиться в UFC, остаться здесь. Не могу сказать, что будет дальше, буду ли продолжать карьеру и продолжу ли ее в другой лиге. После боя будет видно, а спешить сейчас и забегать вперед я не буду. Настраиваюсь на предстоящий поединок.

- Есть ли мысли сделать что-то яркое после боя? Вызвать необычного соперника или другим способом запомниться?

- Думаю, что я уже многим запомнился. В особенности после моих зарубежных боев. Сейчас есть небольшой плюс - прическа прибавит ко мне внимания.

- Наверняка, вы побывали в разных городах США. Какой город вам больше понравился, а какой совсем нет?

- Мне не нравится Вегас. Не люблю. Прямо через "не хочу" туда еду. Мой любимый город - Майами во Флориде. Почти всю подготовку я провожу там. Мне понравилось в Нью-Йорке. Там своя атмосфера. Больше всего - Майами. Климат мне подходит, но вот только цены…

- Если говорить о старых машинах, неужели вы предпочитаете "Жигули"?

- Нет, я люблю "Мерседесы".

- Можете сказать, в чем Казахстан лучше США? Чего вам в Америке не хватает?

- Домой всегда охота при любых раскладах. Как бы где комфортно не было. Много чего. Я не хочу сравнивать Америку с Казахстаном. До Америки нам еще далеко-далеко. Не хватает всего, нашей еды, разговоров, много друзей. В Америке хорошо, мне здесь нравится, но я все равно хочу домой.

- Вы видите себя в качестве тренера?

- Нет, тренером я не буду. Молодым пацанам я помогаю, показываю, где, что, как, в чем ошибка. Привожу примеры из личной жизни, на чем сам ошибался. Но тренером не буду. Не мое.

Ранее Жумагулов назвал главную спортивную звезду в Казахстане, а также указал на ошибки Шавката Рахмонова в последнем бою UFC.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 13:07
UFC
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas "Прическа прибавит внимания". Жумагулов - о новом имидже, сопернике, критике и будущем в UFC
Сегодня , 12:33
UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 Жумагулов указал на ошибки Рахмонова в последнем бою UFC
Сегодня , 11:58
UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 Названа главная спортивная звезда в Казахстане
Сегодня , 08:23
UFC
©instagram.com/zarrukh_adashev В Узбекистане обратились к самому невезучему бойцу UFC из Казахстана
Вчера , 21:50
UFC
©instagram.com/ismagulov_damir/ Казах из UFC сделал заявление перед следующим боем
Вчера , 17:38
UFC
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas Жумагулову назвали ключ к победе в последнем бою в UFC
Вчера , 14:39
UFC
©instagram.com/islam_makhachev Боец казахстанского менеджера назвал самого сложного соперника для Ислама Махачева в UFC
13 июня, 20:15
UFC
©Eagle FC "Подстава" от Хабиба и нокауты в новых лигах. Когда зрелищный казах доберется до UFC?
13 июня, 15:58
UFC
©twitter.com/bokamotoESPN Чемпион UFC вынес вердикт топовому уроженцу Казахстана
13 июня, 10:33
UFC
©UFC Стало известно о планах Махачева по переходу в дивизион Рахмонова в UFC
13 июня, 08:30
UFC
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas Соперник Жумагулова сделал заявление перед боем в UFC
12 июня, 13:00
UFC
©instagram.com/khabib_nurmagomedov Назван второй лучший легковес всех времен после Хабиба
11 июня, 21:48
UFC
©instagram.com/rakhmonova Названы сроки дебюта сестры Шавката Рахмонова в UFC
11 июня, 19:58
UFC
©Instagram.com/asu_zulfikar57 Рахмонов сделал прогноз на дебют Алмабаева и его перспективы в UFC
11 июня, 13:06
UFC
©twitter.com/MAKHACHEVMMA Махачев отреагировал на победу Оливейры и предстоящий реванш
11 июня, 11:58
UFC
©UFC Аманда Нуньес защитила титул чемпионки UFC и объявила о завершении карьеры
11 июня, 10:37
UFC
©instagram.com/charlesdobronxs Полное видео боя, или как Оливейра добился реванша с Махачевым в UFC
11 июня, 10:27
UFC
©UFC Финиш в первом раунде! Оливейра забил соперника и стал претендентом на чемпионский бой с Махачевым
11 июня, 08:52
UFC
©sport.rambler.ru Макгрегор нокаутировал маскота клуба НБА
10 июня, 23:25
UFC
©UFC Прямая трансляция турнира UFC 289 с боями Аманды Нуньес и Чарльза Оливейры
10 июня, 18:13
UFC
©UFC Президент UFC сделал заявление о будущем Чимаева
10 июня, 15:27
UFC
©instagram.com/ufc Президент UFC резко отреагировал на разговоры о бое Чимаева с Усманом
10 июня, 10:27
UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 Шавкат Рахмонов сделал заявление о бое с победителем пары Чимаев - Усман
9 июня, 23:00
UFC
©UFC Соглавный бой в силе на UFC 289: Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш сделали вес
9 июня, 17:10
UFC
©Instagram.com/asu_zulfikar57 "Минимум топ-5". Казахский боец получил высокую оценку перед дебютом в UFC
9 июня, 11:12
UFC
©UFC "Ты бомж". Чемпиона UFC оскорбили из-за обращения к Илону Маску
8 июня, 23:19
UFC
©instagram.com/arm_011 Нанесший казахстанцу первое поражение в UFC боец получил нового соперника
8 июня, 20:31
UFC
©instagram.com/khabib_nurmagomedov Назван единственный бой, который проиграл Хабиб
8 июня, 20:15
UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 "Он ведь из Казахстана, верно?". Оценены шансы Шавката Рахмонова стать чемпионом UFC
7 июня, 16:30
UFC
©instagram.com/asu_zulfikar57 "На примере Жумагулова". Алмабаева предостерегли перед дебютом в UFC

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus