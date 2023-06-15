"Прическа прибавит внимания". Жумагулов - о новом имидже, сопернике, критике и будущем в UFC

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов дал интервью MMA.Metaratings.ru. В ходе беседы он ответил на многие вопросы, в том числе - почему не видит себя в качестве тренера, сообщают Vesti.kz.

Жумагулов ближайший поединок в UFC проведет 17 июня. Его соперником выступит бразилец Фелипе Бунес.

- Жалгас, вы находитесь в США с момента, как у вас отменился последний поединок?

- Нет, я здесь нахожусь примерно пять месяцев. Я приехал сюда на подготовку, за три месяца до предыдущего боя. После того, как поединок сорвался, решил остаться здесь.

- Насколько вам знаком или стилистически удобен Фелипе Бунес Сильва, с которым вам назначен бой на ближайшем турнире?

- Для меня он очень удобный. Я не считаю его проходным бойцом. Сильный пацан. Думаю, что он сильнее даже предыдущего соперника (Чарльза Джонсона). Он дрался в ACA, был чемпионом LFA. Рослый боец, а такие мне всегда были удобны.

- В одном из интервью вы говорили, что сменили имидж, чтобы быть похожим на Пэдди Пимблетта и получить симпатии судей. В этом было больше иронии или в UFC частенько судьи судят по внешности?

- На самом деле я не пытался подражать Пимблетту этой прической. Просто я долго нахожусь в Америке и тут попался такой барбер. Они стригут по-другому, а я оброс. Конечно, я это обернул в шутку. Зачем мне надеяться на судей? Я настраиваюсь победить их и моего соперника. Буквально все знают, что я выиграл все последние бои. Считаю, что я проиграл только Манелю Капе, а остальные поединки выиграл. Я не был проигравшим.

- Если дело дойдет до третьего раунда, пойдете ли вы в решающую рубку, устроив настоящий штурм?

- Сделаю все возможное. Чего сейчас кричать об этом? Бой все покажет. Честно, я настроен на этот раз победить его и судей.

- В тяжелый период вас больше поддерживали или критиковали?

- По-разному, кто-то поддерживал, кто-то критиковал.

- После истечения контракта с UFC вы себя видите в другой лиге или именно в американском промоушене будет поставлена финальная точка?

- По контракту у меня остался последний бой. Я хочу закрепиться в UFC, остаться здесь. Не могу сказать, что будет дальше, буду ли продолжать карьеру и продолжу ли ее в другой лиге. После боя будет видно, а спешить сейчас и забегать вперед я не буду. Настраиваюсь на предстоящий поединок.

- Есть ли мысли сделать что-то яркое после боя? Вызвать необычного соперника или другим способом запомниться?

- Думаю, что я уже многим запомнился. В особенности после моих зарубежных боев. Сейчас есть небольшой плюс - прическа прибавит ко мне внимания.

- Наверняка, вы побывали в разных городах США. Какой город вам больше понравился, а какой совсем нет?

- Мне не нравится Вегас. Не люблю. Прямо через "не хочу" туда еду. Мой любимый город - Майами во Флориде. Почти всю подготовку я провожу там. Мне понравилось в Нью-Йорке. Там своя атмосфера. Больше всего - Майами. Климат мне подходит, но вот только цены…

- Если говорить о старых машинах, неужели вы предпочитаете "Жигули"?

- Нет, я люблю "Мерседесы".

- Можете сказать, в чем Казахстан лучше США? Чего вам в Америке не хватает?

- Домой всегда охота при любых раскладах. Как бы где комфортно не было. Много чего. Я не хочу сравнивать Америку с Казахстаном. До Америки нам еще далеко-далеко. Не хватает всего, нашей еды, разговоров, много друзей. В Америке хорошо, мне здесь нравится, но я все равно хочу домой.

- Вы видите себя в качестве тренера?

- Нет, тренером я не буду. Молодым пацанам я помогаю, показываю, где, что, как, в чем ошибка. Привожу примеры из личной жизни, на чем сам ошибался. Но тренером не буду. Не мое.

Ранее Жумагулов назвал главную спортивную звезду в Казахстане, а также указал на ошибки Шавката Рахмонова в последнем бою UFC.

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