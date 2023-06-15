Жумагулов указал на ошибки Рахмонова в последнем бою UFC

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов в интервью MMA.Metaratings.ru оценил шансы своего соотечественника Шавката Рахмонова стать чемпионом американского промоушена, а также высказался о его ошибках в последнем бою с Джеффом Нилом, сообщают Vesti.kz.

Бой Рахмонова и Нила состоялся в марте в рамках турнира UFC 285. Шавкат финишировал американца в третьем раунде (удушение сзади в стойке).

- Шавкат Рахмонов. Насколько он близок к чемпионству?

- Очень близок. Один-два боя. Если он быстро закончит следующий поединок, то это сделает его претендентом номер один. Но как-то непонятно с этим. Белал Мухаммад и Камару Усман в очереди стоят. Не ясно, в каком весе будет выступать Хамзат Чимаев. Настоящая каша. И не понятно, с кем драться Шавкату.

- Поединок Рахмонова с Джеффом Нилом получился сложным. Выявил ли он какие-то проблемы Шавката в технике, физике, в чем-то еще?

- Да, тяжелый поединок, хотя Шавкат все раунды выигрывал. Соперник был хорошим, не проходной. В любом случае, он будет исправлять свои ошибки. Рахмонов из умных бойцов и тренеры у него хорошие, подскажут. Так-то ошибок он много допустил.

- Укажите хотя бы на пару нюансов.

- Много пропускал в размене, руки опускал, где не надо. Этим он хотел показать свой характер. И Шавкат это сделал. У него получилось.

Ранее Жумагулов назвал главную спортивную звезду в Казахстане.

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