Названа главная спортивная звезда в Казахстане

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов в интервью MMA.Metaratings.ru назвал главную спортивную звезду в стране, сообщают Vesti.kz.
- Кто сейчас является главной спортивной звездой в Казахстане?
- В любом случае, Шавкат (Рахмонов).
- Ни футболист, ни боксер, ни кто-то еще?
- Да. Рахмонов сейчас на хайпе.
Напомним, что Жумагулов вернется в октагон 17 июня, когда в США проведет бой против бразильца Фелипе Бунеса. Для казахстанца это будет седьмой поединок в UFC, в предыдущих шести он одержал одну победу и потерпел пять поражений.
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