Президент UFC гневно высказался о боксере-блогере

Президент UFC Дана Уайт жестко высказался о блогере-боксере Джейке Поле (5-0, 4 КО), сообщает "Чемпионат".

"Меня не волнует Джейк Пол. Все, что его касается - это дерьмо для платного просмотра.

Он проведет бой с Рахманом-младшим? Я видел, что его только что нокаутировал сын Томми Моррисона. Его только что нокаутировали. Почему бы ему не подраться с тем парнем, который его победил? Это не тот бизнес, которым я занимаюсь. Я занимаюсь совсем другими вещами. Я занимаюсь жесткими боями.

Я знаю, что вы, ребята, любите задавать мне такие глупые вопросы, но это не то, чем я занимаюсь. Все эти вещи про Джейка Пола для меня не имеют никакого веса, я считаю глупым обсуждать все это", - сказал Уайт.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор оскорбил блогера-боксера.

Пол провел на боксерском ринге пять поединков и во всех одержал победы. Американец дважды победил экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли, а также нокаутировал в первом раунде известного бойца ММА Бена Аскрена.

Отметим, что следующий бой блогер-боксер проведет с Хасимом Рахманом-младшим. Поединок с сыном бывшего чемпиона WBC и IBF в супертяжелом весе Хасима Рахмана пройдет 6 августа в Нью-Йорке.

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