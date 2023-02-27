Президент Naiza предсказал нокаут в бою Шавката Рахмонова в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 16:52
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Президент Лиги Naiza Нурбек Карабала озвучил прогноз на предстоящий бой между казахстанским боксером Шавкатом Рахмоновым и Джеффом Нилом, сообщает Sports.ru. Поединок между ними пройдет на турнире по смешанным единоборствам UFC 285 в Лас-Вегасе (США).

Бой Рахмонова и Нила пройдет в главном карде турнира, и станет третьим главным событием турнира.

"Я думаю, у Шавката не должно быть проблем с Нилом. Главное, психологически зайти туда нормально, с раздевалки выйти. Мы в любителях сами дрались, и пойти с раздевалки до боя – это последний путь, которой нужно психологически пройти. Если его хорошо пройдешь и физически готов к бою - все получится.

У Шавката все есть, чтобы победить. Я думаю, что этот бой завершится досрочно в пользу Шавката, но скорее всего - не удушающим. Предполагаю, что будет или нокаут, или нокдаун", - сказал Карабала.

Напомним, на данный момент Рахмонов идет десятым в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, а его оппонент находится на седьмой строчке.

В американском промоушене Шавкат провел четыре боя, в которых одержал досрочные победы - две из них пришлись на первые раунды, другие - на вторые.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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