"Представьте, что Чимаев сделал бы с Мэгни". Боец UFC отреагировал на победу Рахмонова

Британский боец UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев разместил в твиттере пост, где отреагировал на поражение американца Нила Мэгни от казахстанца Шавката Рахмонова на турнире UFC.

"Представьте, что Чимаев сделал бы с Мэгни", — написал Мокаев.

Напомним, Рахмонов победил Мэгни за три секунды до конца второго раунда, выполнив прием "гильотина". Видео полного боя можно посмотреть здесь.

Это был 16-й поединок казахстанца в ММА и четвертый в UFC. Все свои бои Шавкат выиграл досрочно. У Мэгни стало девять поражений при 26 поединках.

Imagine what Chimaev would of done with Magny 🫣