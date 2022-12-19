Появилась информация о гонорарах участников UFC Fight Night 216 с боями Исмагулова и Морозова

Стали известны гонорары участников UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе (Невада, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Свои бои на турнире провели казахстанцы Дамир Исмагулов (24-2) и Сергей Морозов (19-5), а также казах из Китая Максат Кайсар (9-2).
Морозов и Кайсар выступили в предварительном карде. Казахстанец одолел американца Джурни Ньюсона (10-4-0-1), а представитель Китая уступил мексиканцу Рафе Гарсии (14-3). Исмагулов в основном карде проиграл россиянину Арману Царукяну (19-3).
В итоге Исмагулов заработал 55 тысяч долларов, а его соперник Царукян - 235 тысяч. Морозов получит 65 тысяч долларов, а Ньюсон - 29 тысяч. Кайсар заработает 12,8 тысяч долларов, а его соперник Гарсия - 68,2 тысячи.
Сколько заработали бойцы:
Амир Альбази - 44 тысячи долларов
Алессандро Коста - 16 тысяч долларов
Алекс Касерес - 140 тысяч долларов
Джулиан Эроса - 55 тысяч долларов
Дрю Добер - 215 тысяч долларов
Бобби Грин - 165 тысяч долларов
Михал Олексейчук - 135 тысяч долларов
Коди Брандейдж - 16 тысяч долларов
Саид Нурмагомедов - 65 тысяч долларов
Сайдйокуб Кахрамонов - 16 тысяч долларов
Мэттью Семельсбергер - 95 тысяч долларов
Джейк Мэттьюс - 65 тысяч долларов
Кори Маккенна - 28 тысяч долларов
Шеянн Влисмас - 34 тысячи долларов
Арман Царукян - 235 тысяч долларов
Дамир Исмагулов - 55 тысяч долларов
Рафа Гарсия - 68,2 тысячи долларов
Максат Кайсар - 12,8 тысяч долларов
Ринат Фахретдинов - 28 тысяч долларов
Брайан Баттл - 16 тысяч долларов
Манель Капе - 55 тысяч долларов
Дэвид Дворак - 40 тысяч долларов
Сергей Морозов - 65 тысяч долларов
Джорни Ньюсон - 29 тысяч долларов