"Потерял 20 процентов крови". Мексиканский боец - о тяжести травмы в поединке с казахом на турнире UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 19:59
©mmajunkie.usatoday.com

Мексиканский боец Рафа Гарсия (14-3), нанесший поражение на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (Невада, США) казахскому файтеру UFC из Китая Кайсару Махсату (9-2) рассказал о своем повреждении в этом поединке, сообщает "Чемпионат".

Во втором раунде Кайсар нанес удар локтем, вследствие которого Гарсия получил глубокое рассечение на голове. Вплоть до конца боя он продолжал терять кровь и заливать ею канвас. 

"Мне сказали, что я потерял 20 процентов крови. Рассечение артерии. Мне сказали, что такого раньше не видели.

Когда мне накладывали швы, мой секундант сказал мне сесть и просто остыть. «Ты потерял 20 процентов своей крови, остынь немного", - сказал Гарсия после боя.

После поединка мексиканцу два часа останавливали кровь, а также наложили 15 швов.

Напомним, что Гарсия победил Махсата единогласным решением судей по итогам трех раундов. Это первое поражение файтера из Китая с момента дебюта в UFC.

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Метки:
Кайсар Махсат UFC Китай Мексика

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