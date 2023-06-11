Полное видео боя, или как Оливейра добился реванша с Махачевым в UFC

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Предлагаем вашему вниманию видео полного боя Чарльза Оливейры на турнире UFC 289.
Как сообщают Vesti.kz, в соглавном поединке шоу в Ванкувере (Канада) он уже в первом раунде забил американца Бенеила Дариуша и стал претендентом на бой с чемпионом UFC в легком весе из России Исламом Махачевым, которому уступил в своем предыдущем поединке.
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