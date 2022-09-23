Побег от Рахмонова? Чимаев сделал заявление после скандала в UFC

Новости спорта MMA UFC
Вчера 23:52
©instagram.com/khamzat_chimaev

Швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев может сменить весовую категорию перед продолжением карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz. Боец опубликовал фото с подписью.

Ранее Чимаев не смог уложиться в лимит полусреднего веса, а на последнем турнире UFC спровоцировал большой скандал.

"185", - написал Чимаев, намекнув на лимит среднего дивизиона, и добавил фото.

Добавим, что потенциальным соперником Чимаева в полусреднем весе является казахстанец Шавкат Рахмонов: проспекты UFC входят в топ-15 и претендуют на чемпионский титул.

Раскрыты планы UFC на бой между Чимаевым и Рахмоновым

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Метки:
Чимаев Хамзат Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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