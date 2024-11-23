Плохой парень: Джейк Пол и Макгрегор обменялись выпадами после обвинения в изнасиловании

Звездный экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор не оставил без ответа высказывание популярного блогера и боксера Джейка Пола, сделанное в социальных сетях после того, как ирландец признался в изнасиловании, сообщают Vesti.kz.

"Дана Уайт бьет свою жену. Теперь Конор осужден за изнасилование. Но плохой парень я?" - написал Пол.

Макгрегор ответил в соцсетях, но потом удалил комментарий:

"Нет, ты просто мелкий ботаник", - писал ирландец.

22 ноября суд постановил, что Макгрегор должен выплатить штраф в размере 250 тысяч долларов в связи с инцидентом, произошедшим в 2018 году в дублинском отеле Beacon.

Процесс проходил в рамках гражданского разбирательства. Макгрегору было предписано выплатить компенсацию пострадавшей в размере 248 603 евро (206 000 фунтов стерлингов). Женщина, знакомая с Макгрегором через социальные сети, заявила, что боец в пентхаусе отеля прижал ее к кровати, душил, а затем насильно вступил с ней в половую связь, сопровождавшуюся избиением. У пострадавшей зафиксировали синяки на руках, теле и ссадины на шее. Женщина отметила, что была против близости из-за менструации.

Макгрегор не стал комментировать ситуацию, поскольку быстро покинул зал суда после вынесения решения.