"Перевоплощение в девушку 20-х". Чемпионка UFC из Кыргызстана показала необычный новогодний образ

Чемпионка наилегчайшего веса UFC из Кыргызстана Валентина Шевченко (22-3) встретила Новый год на родине. На свой странице в Instagram известная спортсменка опубликовала фотографии в необычном новогоднем образе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Доминирующая чемпионка лучшего мирового ММА-промоушена предстала в образе девушки 1920-х годов. Она поблагодарила людей, работавших над платьем и стилем, а также пожелала всем подписчикам любви и счастья в Новом году.