Parimatch предлагает любителям спорта побороться за крутые призы на 95 миллионов тенге

C 23 февраля по 15 апреля онлайн-букмекер №1 в Казахстане проводит акцию "Исполню твои желания".

В течение семи недель Parimatch будет разыгрывать призы и бонусы на сумму от 3 миллионов до 20 миллионов тенге. Среди призов телефоны iPhone 12 Pro Max, приставки PlayStation 5, самокаты Xiaomi, игровые ноутбуки HP Omen, Macbook Pro и iMac 27. Главным призом станет BMW X4!

Принять участие в акции

Как принять участие в акции:

1. Создай новый или зайди в действующий аккаунт на parimatch.kz.

2. Нажми "Участвовать" на странице промоакции.

3. Делай ставки от 2000 тенге на исходы с коэффициентом 1,5 и выше.

4. Чтобы участвовать в еженедельном розыгрыше, убедись, что у тебя необходимое количество выигрышных ставок.

Какие призы будут на этой неделе:

- Galaxy 21 ultra.

- PS5 + fifa 21.

- Два Galaxy Watch.

- Четыре пары наушников Samsung buds live.

- Бонусы на депозит от 1000₸ до 10 000₸ для 850 игроков!

Но это еще не все! Помимо основного розыгрыша, Parimatch приготовил гарантированные призы для десяти лучших игроков в трех категориях:

- самое большое количество выигрышных ставок;

- выигрышный экспресс с самым большим коэффициентом;

- выигрышный ординар с самым большим коэффициентом.

На что ставить в ближайшее время

Английская премьер-лига

5 марта, 02:15

"Ливерпуль" - "Челси"

7 марта 22:30

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед"

9 марта 00:00

"Челси" - "Эвертон"

UFC

7 марта 11:00

UFC 259 Петр Ян - Алджамейн Стерлинг

UFC 259 Ян Блахович - Исраэль Адесанья

А чем закончилась предыдущая акция "Врывайся в квартиру", вы можете узнать, посмотрев видео:

Parimatch - международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Бренд представлен в десяти странах на четырех континентах. Миссия компании - развивать и популяризировать спорт по всему миру.

Официальный бренд-амбассадор букмекера - звезда UFC Конор МакГрегор. Официальные партнеры бренда - ФК "Лестер Сити", ФК "Эвертон" и ФК "Ювентус". Также Parimatch - титульный спонсор киберспортивной команды по Dota 2 Virtus.pro, CS:GO команды Fnatic и эксклюзивный беттинг-партнер UFC в регионе СНГ.

В Казахстане бренд представляют бойцы MMA Артем Резников, первая казахстанка в UFC Мария Агапова и вратарь АФК "Кайрат" Лео Игита.