Отменен бой экс-соперника Рахмонова против брата Хабиба. Известна причина

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 10:09
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Бой между Абубакаром Нурмагомедовым и Карлстоном Харрисом на UFC Fight Night 221 отменен, передает "Чемпионат".

Причина - проблемы со здоровьем Нурмагомедова. Бой планировали провести 12 марта. В главном событии турнира Петр Ян проведет бой с Мерабом Двалишвили.

Свой последний бой Нурмагомедов провел на турнире UFC 280 в октябре 2022 года, где одержал победу единогласным решением в поединке с соотечественником, Гаджи Омаргаджиевым. Бойцы неспешно начали поединок. Нурмагомедов занял центр ринга, однако уже в середине первого раунда бойцы перевели схватку на землю. Последующие раунды прошли в конкурентной борьбе.

Харрис в последнем поединке встречался с Шавкатом Рахмоновым ровно год назад и уступил нокаутом в первом раунде.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Нурмагомедов Хабиб
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