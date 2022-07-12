Опубликован полный кард турнира UFC 277 с участием казахстанки Марии Агаповой

Стал известен полный кард турнира UFC 277, на котором выступит казахстанка Мария Агапова (10-3), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Турнир состоится в Далласе (Техас, США) в ночь с 31 июля на 1 августа. Соперницей Агаповой станет Джи Ен Ким (9-5-2) из Южной Кореи. Они сразятся в раннем предварительном карде.
В главном событии ивента состоится реванш, в котором сойдутся действующая чемпионка в женском легчайшем дивизионе Джулианна Пенья и бывшая обладательница этого титула Аманда Нуньес.
Напомним, в декабре прошлого года Пенья сенсационно одолела Нуньес, задушив ее во втором раунде и отобрав титул у соперницы.
В соглавном поединке Брэндон Морено и Кай Кара-Франс определят "временного" чемпиона в наилегчайшей категории.
UFC 277
Основной кард
Джулианна Пенья (чемпионка) - Аманда Нуньес (титульный бой в женском легчайшем весе)
Брэндон Морено - Кай Кара-Франс (титульный бой за "временный" пояс в наилегчайшем весе)
Деррик Льюис - Сергей Павлович (тяжелый вес)
Александр Пантожа - Алекс Перес (наилегчайший вес)
Магомед Анкалаев - Энтони Смит (полутяжелый вес)
Предварительный кард
Дрю Добер - Рафаэл Алвес (легкий вес)
Джастин Тафа - Донтейл Мэйс (тяжелый вес)
Алекс Мороно - Мэтт Семельсбергер (полусредний вес)
Диего Феррейра - Драккар Клозе (легкий вес)
Ранний предварительный кард
Рамиз Брахимай - Майкл Моралес (полусредний вес)
Джи Йон Ким - Мария Агапова (женский наилегчайший вес)
Игнасио Бахамондес - Людовит Клейн (легкий вес)
Николае Негумеряну - Игорь Потеря (полутяжелый вес)
Орион Коске - Майк Матета (полусредний вес)
Напомним, что Агапова провела под эгидой промоушена четыре поединка, по очереди одерживая победы и терпя поражения. В последнем же она получила травму.
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