Определено место дебютного боя в UFC казахстанца с рекордом 16-0

Появилась информация о дебютном бое казахстанского бойца смешанных единоборств Азата Максума (16-0) в UFC, сообщают Vesti.kz. Экс-чемпион лиги OCTAGON уже подписал контракт на поединок.

Ранее стало известно, что его соперником станет опытный американский файтер Тайсон Нэм (21-13-1). Сам поединок состоится 15 июля на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

О переходе Максума в UFC было объявлено в начале апреля. Его рекорд в ММА - 16-0. 27-летний Азат выступает в наилегчайшем весе.

39-летний Нэм провел в промоушене семь поединков, в которых одержал три победы при четырех поражениях.

Казахстанским фанатам Тайсон знаком по пятираундовому бою с Жалгасом Жумагуловым на турнире Fight Nights в Алматы в апреле 2018-го. Тогда казахстанец одержал победу единогласным решением судей.

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