Стало известно имя первого соперника непобежденного казахстанца в UFC

27-летний казахстанский боец Азат Максум (16-0) проведет дебютный бой в UFC на турнире 15 июля. Его соперником станет опытный американский файтер Тайсон Нэм (21-13-1), сообщают Vesti.kz.

Эта информация уже подтверждена несколькими авторитетными источниками, в том числе Sherdog. Пока место проведения ивента, в рамках которого встретятся бойцы наилегчайшего веса, неизвестно.

Для экс-чемпиона лиги OCTAGON Максума это будет первый поединок после подписания контракта с лучшей лигой мира. Что касается 39-летнего Нэма, то он провел в промоушене семь поединков, одержав три победы при четырех поражениях.

Казахстанским фанатам Тайсон знаком по пятираундовому бою с Жалгасом Жумагуловым на турнире Fight Nights в Алматы в апреле 2018-го. Тогда казахстанец одержал победу единогласным решением судей.

Ранее мы назвали Нэма одним из предпочтительных соперников для дебютного боя Максума в UFC и, как теперь видим, не прогадали.

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