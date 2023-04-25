Новый казах из UFC подписал контракт на первый бой

Казахстанский новобранец UFC Азат Максум подписал контракт на первый бой в американской организации, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу UNDERDOG management.
Отмечается, что скоро будут объявлены соперник и дата поединка.
О переходе Максума в UFC стало известно в начале апреля. Его рекорд в ММА - 16-0.
27-летний Азат выступает в наилегчайшем весе.
Ранее сообщалось, что по соглашению с UFC он должен провести четыре боя.
Напомним, что файтером американского промоушена стал и другой казахстанец наилегчайшего веса Асу Алмабаев (17-2).
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