Официально: Шавкат Рахмонов стал лучшим непобежденным бойцом UFC

Казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0) продлил свою победную серию после успеха в поединке с американцем Джеффом Нилом (15-5) на номерном турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (Невада, США). Теперь он стал лучшим файтером промоушена среди тех, у кого нет поражений, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На счету Шавката 17 побед в 17 поединках, причем все - досрочные. Прямо сейчас в UFC нет ни одного небитого бойца с такими показателями. Ближайшими преследователями казахстанца в этом неофициальном рейтинге являются россияне Мовсар Евлоев (16-0) и Умар Нурмагомедов (16-0).

Напомним, что 28-летний Рахмонов стал первым бойцом в UFC, которому удалось досрочно победить неуступчивого Нила. Казахстанец уже определился со своими следующими целями.

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