Шавкат проигрывал? Появились судейские записки боя Рахмонова против Джеффа Нила

В Лас-Вегасе (Невада, США) на T-Mobile Arena в рамках турнира UFC 285 состоялся бой между казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым (17-0) и американцем Джеффом Нилом (15-5), сообщаеет корреспондент Vesti.kz.

Развязка наступила в третьем раунде, когда "Номад" провел удушающий и вынудил соперника сдаться.

При этом по ходу поединка Рахмонов вел на всех трех судейских карточках - казахстанец забрал оба раунда (по 10-9).

"Готовься, я иду к тебе!". Рахмонов пригрозил топовым бойцам и чемпиону UFC

