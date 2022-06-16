Обидчик Жумагулова сделал заявление перед боем с Морозовым

Бразильский боец UFC Раулиан Пайва опубликовал пост в соцсетях перед поединком с казахстанцем Сергеем Морозовым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой пройдет в легчайшем весе 25 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

"Мой последний спарринг с чемпионами перед боем 25-го числа. В субботу на следующей неделе мы собираемся одержать победу. Большое спасибо, мои друзья!" - написал бразилец в Instagram.

Отметим, что оппонент Морозова хорошо знаком казахстанским болельщикам. В июле 2020 года Пайва нанес поражение решением другому казахстанскому файтеру Жалгасу Жумагулову в его дебютном бою в UFC.

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