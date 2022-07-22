"Обещал усмирить". Уроженец Казахстана - о "конфликте" с Хасбиком и сломанном носе

Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев (12-1) рассказал Вестнику ММА о возвращении после травмы в победном бою с бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом (31-14) и высказался о вызове для известного теннисиста Рафаэля Надаля из Испании, передает корреспондент Vesti.kz.

Физиев нокаутировал конкурента из Бразилии в главном бою турнира UFC Vegas 58 в Лас-Вегасе (Невада, США).

- Поговорим про твой вызов. Ты вызвал Рафаэля Надаля. Была какая-то обратная реакция?

- Нет, что-то молчит он. Что-то замолчал... Понял по ходу, что не потянет он.

- А ты пытался его как-то отмечать?

- Нет, не пытался. Я его только оттуда вызвал.

- Интересно он узнал об этом?

- Я думаю, точно узнал. Его и ESPN, и UFC все отмечали. По любому он это увидел, просто подумал, наверно, что голову чуваку отбили.

- Ты сказал, что когда вызывал Хасбуллу, то он негативно отреагировал. Как это было?

- Хасбик, он своенравный. У него свои тараканы в голове. Показалось, что он был как-будто недовольным. Он же долго не замечал, хоть хайп и пошел. Потом он мне написал: "Хайпануть не можешь?" А я ему говорю, смотри, как у нас получилось. Он мне сказал, что может резко усмирить... На место поставить, вот. Он вроде посмеялся и все.

- Вернуться можно только через полгода, или можно как-то раньше?

- Не знаю. Доктор мне сказал, что только через неделю я смогу приступить к нагрузкам. Через месяц мне можно будет очки носить. Это говорит о том, что через месяц я даже спарринговать не начну. Нос он мне хорошо расхерачил. Он на основании сломался. Еще спереди сломался в двух местах. Нормально расквасил.

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