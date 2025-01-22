Нурмагомедова отстранили от боев в UFC после фиаско. Подробности

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов (18-1) отстранен от выступлений на шесть месяцев, передают Vesti.kz.

Из-за перелома указательного пальца левой руки медицинская комиссия запретила ему участвовать в боях в течении 180 дней.

Дисквалификацию могут сократить при предоставлении медицинского заключения о полном выздоровлении.

Напомним, Нурмагомедов бился с Мерабом Двалишвили (19-4) из Грузии 19 января в рамках соглавного события турнира UFC 311 в Инглвуде (Калифорния, США) и проиграл судейским решением по итогам пяти раундов. Для Двалишвили это была первая защита пояса в легчайшем весе, а для Нурмагомедова - первый поединок за титул.

Умар является троюродным братом экс-чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Ранее Умар встречался с представителями Казахстана в UFC и победил Сергея Морозова (19-5) с Бекзатом Алмаханом (11-2). Если первого задушил во втором раунде, то второго победил единогласным решением судей.

Ранее Хабиб отреагировал на поражение брата в прошедшем бою, а Двалишвили обманул комиссию перед поединком с Умаром Нурмагомедовым.