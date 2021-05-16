Новый чемпион в весе Хабиба установил рекорд UFC

Бразильский боец Чарльз Оливейра, ставший новым чемпионом UFC в легком весе, установил рекорд промоушена, передает "Чемпионат".

Так, на завоевание титула ему понадобилось 28 поединков. Ранее рекорд по наибольшему количеству боев для выигрыша титула UFC принадлежал экс-обладателю пояса в среднем весе Майклу Биспингу.

Напомним, вакантный титул, ранее принадлежавший завершившему карьеру Хабибу Нурмагомедову, стоял на кону боя Оливейры против американца Майкла Чендлера. Бразилец победил досрочно во втором раунде.

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