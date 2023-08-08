"Новая звезда из Казахстана". Эксперт восхитился дебютом Алмабаева в UFC

Нидерландский обозреватель Марсель Дорф прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу Асу Алмабаева (18-2) над Оде Осборном (12-6) из Ямайки в UFC. Также эксперт оценил потенциал казахстанского бойца.

Алмабаев выступил на турнире UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США), где задушил Осборна.

"Похоже, UFC нашел новую звезду из Казахстана. Асу действовал уверенно и с самого начала захватил инициативу. Его доминация проявилась и в оценках судей, и в наблюдениях болельщиков. Приз за лучшее выступление вечера - наглядно показывает, насколько хорош был казахстанец. У него потрясающий потенциал, который необходимо реализовать в полной мере", - отметил Дорф.

Таким образом, Алмабаев одержал 18-ю победу в 20 боях в смешанных единоборствах (ММА). Накануне он вернулся в Алматы, где его встретили с размахом.

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