Нокаутом в первом раунде обернулся бой кыргызстанца из дивизиона Рахмонова

Боец из Кыргызстана Мыктыбек Оролбай (15-2-1) выиграл бой на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар), сообщают Vesti.kz.

В лимите полусреднего веса в рамках основного карда ивента он встречался с Джеком Херманссоном (24-10) из Норвегии. Уже в первом раунде файтер из Кыргызстана удачно попал сопернику за ухо и отправил его в нокаут.

Отметим, что в этом дивизионе представлен непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0), который на данном турнире находился в углу другого казахстанца Асу Алмабаева (23–3, UFC 6–1). Алмабаев в третьем раунде "задушил" американца Алекса Переса (25–10).

Ранее на этом турнире другой казахстанец Бекзат Алмахан (12-3) потерпел поражение от старшего брата чемпиона UFC Илии Топурии Александра Топурии (7-1).