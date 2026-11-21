Казахстанский боец Дияр Нургожай (13-2) нокаутом выиграл бой в UFC у Аликом Лоренца (8-2) на турнире в Дохе (Катар), сообщают Vesti.kz.

Казахстанский полутяжеловес и американский дебютант встретились в поединке предварительного карда. Во втором раунде 29-летний казахстанец отправил соперника в нокаут.

Этот поединок стал первым для Нургожая после подписания нового контракта. Победная серия казахстанца в UFC составляет три боя. Перед этим он проиграл два поединка в самом престижном промоушене.

Кроме того, сегодня, в главном карде турнира в Катаре в октагон выйдет ещё один казахстанец Асу Алмабаев (24-3), которого ждёт битва с японцем Киоджи Хоригучи (36-6-0-1).