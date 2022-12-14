"Нокаутировать или задушить". Боец UFC озвучил цель на поединок с топовым казахстанцем

Российский боец UFC Арман Царукян (18-3) поделился ожиданиями перед поединком против казахстанца Дамира Исмагулова (24-1), сообщает Sport24.

Статусный бой в легком весе состоится на турнире UFC в Лас-Вегасе (США) 18 декабря.

"До поединка с Гамротом я никогда не дрался пять раундов. Для меня это было немного странно. Когда я вышел на четвертый раунд, я был уже… Мне нужно улучшить свое кардио. Я никогда не был в такой ситуации. Возможно, поэтому я проиграл последний раунд. Что есть, то есть.

Сейчас я готов к 15 минутам. На этот раз я не хочу давать судьям решать, кто победит. Я хочу финишировать этого парня. Я хочу нокаутировать его или задушить - не имеет значения, хочу просто остановить его. Прежде всего я хочу выиграть этот бой, неважно как. И бонусные 50 тысяч долларов дадут мне хорошее настроение", - заявил Царукян.

В рейтинге легкого веса UFC Дамир занимает 12-е место, а Арман находится на девятой позиции. Интересы обоих бойцов представляет казахстанский менеджер Саят Абдрахманов.