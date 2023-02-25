"Ничего умнее не придумал?". Двойника Хабиба Нурмагомедова осудили в сети

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 13:59
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В ночь на 26 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится очередной турнир UFC. В предварительном карде выступит Нурулло Алиев - он станет первым таджиком, который подерется под эгидой этой организации. Его соперником выступит бразилец Рафаэль Алвес, сообщают Vesti.kz.

Поединок пройдет в легкой весовой категории.

Накануне состоялась официальная церемония взвешивания, Алиев показал на весах 70,31 килограмма.

При этом одному из пользователей соцсетей не понравилось, что Нурулло якобы повторил фирменный жест бывшего чемпиона американского промоушена в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

"Своего стиля нет, копирует Хабиба, ничего умнее не придумал?", - возмутился пользователь под ником kozzzirnoi.

Другие ответили ему, что это не только стиль Хабиба, а это скорее знак того, что благодаря Всевышнему он сделал вес. И что такой жест характерен в основном мусульманам.

С другой стороны, нельзя не заметить определенную схожесть Нурулло с Хабибом. 

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Метки:
UFC Нурмагомедов Хабиб

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